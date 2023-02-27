На Харьковщине и Херсонщине заминировано более 1 миллиона гектаров сельхозземель

В Харьковской и Херсонской областях остаются заминированными более 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.

Что касается заминированных площадей, то ситуация, по словам первого заместителя министра, на Харьковщине и Херсонщине остается сложной - там заминировано более 1 млн га территории.

"Их можно разделить на два типа. Первый - там, где была линия фронта, это 80%-90% заминированных площадей.

Второй - в тылу, там меньший процент. Относительно последних, есть план все же успеть засеять. А те 200-300 тыс га, которые были на линии соприкосновения, к сожалению, в этом году еще не удастся ввести в оборот", - рассказал Высоцкий.

По словам первого заместителя министра, аграрии готовятся весной засеять те площади, которые не удалось реализовать по озимым культурам в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сейчас мы наблюдаем снижение международных цен на минеральные удобрения. Это тот фактор, который также должен помочь нам весной наверстать площади, которые не были засеяны осенью.