На Харьковщине и Херсонщине заминировано более 1 миллиона гектаров сельхозземель
В Харьковской и Херсонской областях остаются заминированными более 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба министерства.
Что касается заминированных площадей, то ситуация, по словам первого заместителя министра, на Харьковщине и Херсонщине остается сложной - там заминировано более 1 млн га территории.
"Их можно разделить на два типа. Первый - там, где была линия фронта, это 80%-90% заминированных площадей.
Второй - в тылу, там меньший процент. Относительно последних, есть план все же успеть засеять. А те 200-300 тыс га, которые были на линии соприкосновения, к сожалению, в этом году еще не удастся ввести в оборот", - рассказал Высоцкий.
По словам первого заместителя министра, аграрии готовятся весной засеять те площади, которые не удалось реализовать по озимым культурам в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.
"Сейчас мы наблюдаем снижение международных цен на минеральные удобрения. Это тот фактор, который также должен помочь нам весной наверстать площади, которые не были засеяны осенью.
Мы должны выйти как минимум на площади, которые были посеяны в 2022 году", - заявил он.
Высоцкий также отметил, что сейчас одной из ключевых задач Минагрополитики является отработка механизма бронирования работников агросектора.
"Мы понимаем, что профессиональные работники агросектора в большинстве случаев также очень ценны для Вооруженных сил Украины.
Нам нужно будет найти сложный, но все же компромисс между продолжением деятельности аграриев и поддержкой ВСУ", - резюмировал он.
Экономическая правда