Доступные кредиты от государства: за неделю бизнес привлек еще более 6 миллиардов
Более 2,4 тысячи предпринимателей на прошлой неделе присоединились к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и привлекли кредитов на общую сумму 6,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ведомство отмечает, что с начала действия программы (февраль 2020 года) банки выдали бизнесу 57 тысяч кредитов на 177,9 млрд. грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62 млрд грн и на антивоенные цели – 48,2 млрд грн.
На рефинансирование предварительно полученных кредитов и инвестиционные цели было выдано 28,7 млрд. грн. и 10,9 млрд. грн. соответственно.
Также 26,4 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности получили аграрии, торговые компании взяли 1,5 млрд. грн. кредитов для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства (53%);
- торговли и производства (24%);
- промышленной переработки (14 %).
Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн. грн. под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.
Кроме того, Кабмин расширил программу на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.
Экономическая правда