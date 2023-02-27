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Доступные кредиты от государства: за неделю бизнес привлек еще более 6 миллиардов

Понедельник, 27 февраля 2023, 14:52 - Анастасия Жарикова

Более 2,4 тысячи предпринимателей на прошлой неделе присоединились к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и привлекли кредитов на общую сумму 6,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ведомство отмечает, что с начала действия программы (февраль 2020 года) банки выдали бизнесу 57 тысяч кредитов на 177,9 млрд. грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62 млрд грн и на антивоенные цели – 48,2 млрд грн.

На рефинансирование предварительно полученных кредитов и инвестиционные цели было выдано 28,7 млрд. грн. и 10,9 млрд. грн. соответственно.

Также 26,4 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности получили аграрии, торговые компании взяли 1,5 млрд. грн. кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства (53%);
  • торговли и производства (24%);
  • промышленной переработки (14 %).

Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн. грн. под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

Кроме того, Кабмин расширил программу на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.

Экономическая правда

Минэкономики бизнес кредит
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