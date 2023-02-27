Курс валют на 27 февраля: доллар и евро дешевеют
Понедельник, 27 февраля 2023, 13:32 -
В понедельник, 27 февраля, наличная гривня укрепляется как на "черном рынке", так и в банках по отношению к доллару и евро
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,3 - 39,45 грн. В воскресенье, 26 февраля, курс колебался между 39,6 – 39,62.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 41,28 - 41,42 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 41,38 – 41,63 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,35 – 39,8 грн (курс на 24 февраля – 39,45 – 39,85 грн);
- Евро – 41,15 – 41,9 грн (курс на 24 февраля – 41,4 – 42,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 38,9 – 39,4 грн;
- Ощадбанк – 39,35 – 40,15 грн;
- Укрэксимбанк – 39,35 – 39,85 грн;
- Райффайзен – 39,2 – 39,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.