Курс валют на 27 февраля: доллар и евро дешевеют

В понедельник, 27 февраля, наличная гривня укрепляется как на "черном рынке", так и в банках по отношению к доллару и евро

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,3 - 39,45 грн. В воскресенье, 26 февраля, курс колебался между 39,6 – 39,62.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 41,28 - 41,42 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 41,38 – 41,63 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,35 – 39,8 грн (курс на 24 февраля – 39,45 – 39,85 грн);

Евро – 41,15 – 41,9 грн (курс на 24 февраля – 41,4 – 42,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,9 – 39,4 грн;

Ощадбанк – 39,35 – 40,15 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 – 39,85 грн;

Райффайзен – 39,2 – 39,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.