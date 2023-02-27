Маск снова взялся за увольнение ключевых сотрудников Twitter

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск проводит очередное сокращение рабочих мест в Twitter, которое затронуло некоторых из ключевых топ-менеджеров.

Об этом сообщает Financial Times.

Поздно вечером в субботу десятки сотрудников в различных командах были уволены, в частности - в отделе развития продуктов и бизнеса. Некоторые из сотрудников были уведомлены по электронной почте и заблокированы в системах компании, сообщили несколько собеседников агентства.

Среди тех, кто покинул компанию, была Эстер Кроуфорд, директор по управлению продуктами Twitter, которая была одной из немногих женщин во главе компании под руководством Маска. Она была ответственна за новые коммерческие инициативы компании, например сервис подписки Twitter Blue.

Кроуфорд, которая ранее поделилась фотографией, где она спит на полу в офисе компании, чтобы успеть выполнить работу вовремя до установленных Маском дедлайнов, написала в Twitter: "Худший вывод, который вы можете сделать, наблюдая за тем, как я иду ва-банк в Twitter 2.0, - это то, что мой оптимизм или тяжелый труд были ошибкой".

Старший менеджер по продуктам Мартин де Куйпер, чей стартап Revue, занимавшийся рассылкой новостей, был приобретен Twitter в 2021 году, сообщил в воскресенье, что проснулся без доступа к системам компании. "Похоже, я уволен", - сказал он.

По словам одного человека, знакомого с этим вопросом, численность персонала компании сократилась более чем на 200 человек во внутренних системах.