Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн через "Дію"

На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака онлайн - процесс подачи заявления длится менее 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Больше не надо идти в ЗАГС. В несколько кликов на портале Дія вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья" Выбрать услугу "Заявление о браке" Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации Оплатить административный сбор Подписать заявление электронной подписью Чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.

"После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по церемонии на почту.

Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно появиться в ЗАГС в день бракосочетания", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда