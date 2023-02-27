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Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн через "Дію"

Понедельник, 27 февраля 2023, 10:59 - Алексей Павлыш

На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака онлайн - процесс подачи заявления длится менее 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Больше не надо идти в ЗАГС. В несколько кликов на портале Дія вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

  1. Авторизоваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья"
  2. Выбрать услугу "Заявление о браке"
  3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
  4. Оплатить административный сбор
  5. Подписать заявление электронной подписью
  6. Чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.

"После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по церемонии на почту.

Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно появиться в ЗАГС в день бракосочетания", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда

Дія Минцифра
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