Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн через "Дію"
Понедельник, 27 февраля 2023, 10:59 -
На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака онлайн - процесс подачи заявления длится менее 15 минут.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
"Больше не надо идти в ЗАГС. В несколько кликов на портале Дія вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии", - говорится в сообщении.
Для этого нужно:
- Авторизоваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья"
- Выбрать услугу "Заявление о браке"
- Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
- Оплатить административный сбор
- Подписать заявление электронной подписью
- Чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.
"После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по церемонии на почту.
Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно появиться в ЗАГС в день бракосочетания", - пояснили в министерстве.
Экономическая правда