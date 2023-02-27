Все разделы
Укр / Рус

За трое суток украинцы собрали "лютых донатов" на дроны-разведчики на более 5 миллионов

Понедельник, 27 февраля 2023, 10:42 - Алексей Павлыш
 
Фото: приватбанк

Украинцы за первые трое суток задонатили на дроны-разведчики для ВСУ более 5,4 млн грн.

Об этом сообщает ПриватБанк.

24 февраля НБУ при поддержке ПриватБанка и UNITED24 открыли сбор на 10 беспилотных комплексов "Колдун" для ВСУ.

"Среди всех, кто пожертвует средства, разыгрывают эксклюзивные памятные монеты и коллекционные банкноты", - говорится в сообщении.

"Конвертируйте свою ярость в поддержку ВСУ - отправьте на лютыйдонат сумму, кратную 300 грн. Все деньги сразу попадают на специальный счет НБУ для нужд ВСУ, количество взносов от одного человека неограниченно, а каждый взнос в сумме 300 грн увеличивает шансы на выигрыш", - добавили в банке.

Отмечается, что среди участников сбора разыграют 24 эксклюзивные памятные монеты и коллекционные банкноты НБУ с подписями руководителей государства и ВСУ. Сбор продолжается до 5 марта 2023 года.

Экономическая правда

армия ВСУ Приватбанк деньги
Материалы по теме
Правительство США разговаривало с Маском об использовании Starlink украинскими военными 19 февраля 2023, 10:45
Арестованные 50 миллионов со счетов российского производителя чая Greenfield передали на нужды ВСУ 25 января 2023, 13:07
НАБУ и САП расследуют закупки для армии: дело возбуждено еще до публикации в СМИ 23 января 2023, 18:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте