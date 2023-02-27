Херсонская ТЭЦ возобновила работу
Понедельник, 27 февраля 2023, 10:42 -
Херсонская теплоэлектроцентраль возобновила работу после российских обстрелов 23-24 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА/ОВА.
Дома уже начали подключать к теплосети.
В то же время по техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня.
Напоминаем:
В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть.