Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара на фоне укрепления доллара

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Цены на нефть упали в ходе волатильной торговли в понедельник, поскольку укрепление доллара и опасения относительно рисков рецессии нивелировали прибыль, связанную с планами России углубить сокращение поставок нефти. Об этом сообщает Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 75,98 долларов за баррель - на 34 цента, или 0,5% ниже. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 48 центов, или 0,6%, до 82,68 долларов за баррель по состоянию на 07:33 по Гринвичу. Причины изменения цен В понедельник курс доллара достиг семинедельного максимума после того, как ряд сильных экономических данных США усилил мнение о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена повышать процентные ставки дальше.

Крепкий доллар делает сырьевые товары, оцененные в американской валюте, более дорогими для держателей других валют.

"Цены на нефть продолжают ориентироваться на настроения на более широких финансовых рынках", - заявил основатель аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом рынка нефти Вандана Хари.

Опасения относительно "ястребиной" позиции ФРС вернулись на первый план в пятницу после того, как индекс цен на личные потребительские расходы вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,2% в декабре, пишет Reuters.

"Если несклонность к риску продолжит расти, нефть, вероятно, снова окажется под давлением", - сказал Хари.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли до самого высокого уровня с мая 2021 года, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Между тем Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, что превышает ранее объявленное сокращение добычи на 5%.

Экономическая правда