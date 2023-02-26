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Украинских эмитентов ценных бумаг обязали отчитаться о связях с РФ

Воскресенье, 26 февраля 2023, 16:00 - Экономическая правда

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 21 февраля установила порядок раскрытия эмитентами ценных бумаг информации об их связях с государствами зоны риска - Россией, Беларусью, Ираном и КНДР.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Согласно решению НКЦБФР, эмитенты ценных бумаг (к которым относятся также госпредприятия и госбанки, которые имеют организационно-правовую форму акционерных обществ) должны подать такую информацию в НКЦБФР до 30 апреля 2023 года.

Эмитенты ценных бумаг должны будут раскрыть ключевую информацию о наличии у них отношений с Россией и ее сателлитами.

Так, раскрытию будет подлежать информация о:

  • наличие в структуре собственности эмитента граждан, резидентов или юридических лиц государства зоны риска;
  • вхождении граждан, резидентов государства зоны риска в органы управления эмитента;
  • наличии у эмитента деловых отношений с контрагентами государства зоны риска;
  • расположении дочерних компаний и других обособленных подразделений эмитента на территории государства зоны риска;
  • наличии у эмитента совместного владения компаниями вместе с гражданами, резидентами или юридическими лицами государства зоны риска;
  • владении эмитентом корпоративными правами в компании государства зоны риска;
  • наличии у эмитента долговых ценных бумаг компании государства зоны риска.

Кроме того, идентичное требование по раскрытию содержится также в новом проекте Положения НКЦБФР о раскрытии информации, которое готовится к окончательному утверждению и должно заработать с 1 января 2024 года.

Читайте подробнее в дайджесте: Украинские компании отчитаются об отношениях с РФ, Оператор ГТС до сих пор без главы: итоги недели для ГП

Экономическая правда

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