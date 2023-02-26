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Thales наймет 12 тысяч работников из-за стремительного роста заказов

Воскресенье, 26 февраля 2023, 13:13 - Игорь Пилипив
 
getty images

Французская оборонно-технологическая группа Thales планирует нанять 12 000 новых сотрудников в этом году из-за высокого спроса на ее продукцию. 

Об этом сообщает Reuters.

По его словам генерального директора Патриса Кейна, за последние восемь лет Thales, штат которой составляет 80 000 человек набирал от 5 000 до 8 000 человек в год, и что в прошлом году они наняли 11 500 новых сотрудников.

Отмечается, что Кейн, который недавно встречался с министром обороны Украины, сообщил, что Франция поставит Украине свою радиолокационную систему ПВО Ground Master 200 в мае.

Исполнительный директор подчеркнул, что деятельность фирмы - оборона и безопасность, аэронавтика и космос, идентификация и цифровая безопасность - стремительно развивается.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года акции Thales - крупнейшего в Европе поставщика оружейной электроники - выросли почти на 60%.

В частности Thales приобщение к изготовлению систем ПВО SAMP/T, которую вскоре должна получить Украина от Италии и Франции.  

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Экономическая правда.

Франция оружие Минобороны
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