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Потребление электроэнергии снизилось, дефицита мощности нет - "Укрэнерго"

Воскресенье, 26 февраля 2023, 11:44 - Игорь Пилипив

Потребление электроэнергии в воскресенье, 26 февраля, уменьшилось по сравнению с субботой, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

В "Укрэнерго" добавляют, что в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

"Вчера энергетикам удалось уменьшить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику", - говорится в сообщении. 

Из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме лимиты потребления в области не доводились. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

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Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия Одесса
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