В Буче до конца весны восстановят 110 домов 

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Американская некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) планирует до конца весны завершить реконструкцию улицы Вокзальная в Буче, на которые капитально отремонтируют 110 домов.

Об этом говорится в пресс-релизе GEM.

Именно по этой улице шла тридцатикилометровая колонна российской техники, которая пыталась прорваться в Киев. Вследствие активных боевых действий, большинство инфраструктуры было разрушено. Соответственно часть домов будет полностью восстановлена.

Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета.

Проект официально стартовал 31 октября 2022 года, когда было подписано трехстороннее соглашение между GEM, Бучанским городским советом и Vespa Group, подрядчиком проекта.

Реконструкция проводится в рамках программы "Надежда для Бучи". Основными партнерами в реализации программы являются Бучанская община, ОО "Качество жизни", Pioneer, United Way и Good 360. Все мероприятия координируются с местными властями и украинскими общественными организациями.

Среди доноров и партнеров деятельности GEM в Украине - более 50 компаний и организаций, среди которых Goya Foods, Walmart, Home Depot и многие другие известные бренды.