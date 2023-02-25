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"Укргаздобыча" получила более 62 тонн энергетического оборудования от Швеции 

Суббота, 25 февраля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Минэнерго отправило АО "Укргаздобыча" партию мощных генераторов и накопителей электроэнергии, которые передала Швеция, общим весом более 62 тонн. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

"Швеция активно поддерживает Украину в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Всего с начала полномасштабного вторжения России эта страна передала более 665 тонн энергетического оборудования и материалов", - говорится в сообщении. 

Также министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил шведских партнеров за помощь энергетическому сектору Украины. Он добавил, что переданное оборудование будет способствовать стабильной работе газодобывающих мощностей и поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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Напомним:

Украина продолжит переговоры с Турцией по использованию турецких плавучих электростанций для поставки электроэнергии в Украину.

Укргаздобыча Швейцария электроэнергия Минэнерго
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