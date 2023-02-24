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Для гражданских судов, которые заходят в порты Украины, возместят возможные убытки

Пятница, 24 февраля 2023, 20:35 - Алексей Павлыш

Верховная Рада поддержала изменения в закон "О госбюджете на 2023 год", которые предоставляют фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания гарантии компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии РФ.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

На эти цели предусмотрено до 20 миллиардов гривен.

"Народные депутаты сегодня сделали важный шаг для полноценного восстановления гражданского судоходства в Черном море. Вместе мы ищем пути для обеспечения работы украинских портов и расширения номенклатуры для товарооборота.

Уверен, что запуск гарантирования компенсации рисков станет мощным сигналом для стабилизации украинской и мировой экономики", - заявил министр Александр Кубраков.

Отмечается, что средства для компенсации ущерба будут выделяться правительством.

Экономическая правда

порты Мининфраструктуры бюджет
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