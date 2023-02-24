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Канадские регуляторы начали расследование относительно конфиденциальности данных в TikTok

Пятница, 24 февраля 2023, 19:57 - Алексей Павлыш

В Канаде начинают расследование на федеральном уровне и на уровне провинций в отношении TikTok из-за беспокойства по поводу сбора, использования и раскрытия личной информации на платформе.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Федеральный регулятор по вопросам конфиденциальности, а также регуляторы в Квебеке, Британской Колумбии и Альберте проверят, соответствует ли практика TikTok канадскому законодательству о конфиденциальности.

Они сосредоточатся на проверке того, "получается ли действительное согласие на сбор, использование и раскрытие личной информации", - говорится в заявлении.

Представитель TikTok заявил, что конфиденциальность и безопасность пользователей "всегда является главным приоритетом", и это расследование даст возможность "расставить все точки над "і" относительно того, как компания защищает конфиденциальность канадцев.

Канада присоединяется к правительствам и регуляторам со всего мира, которые тщательно изучают TikTok из-за опасений, что Китай может использовать приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance Ltd.

Напомним:

Европейская комиссия временно запретила сотрудникам использовать TikTok из-за проблем с безопасностью, связанных с практикой сбора данных в этой социальной сети.

Администрация Палаты представителей Конгресса США вслед за Сенатом запретила использовать популярное приложение для публикации коротких видео TikTok на рабочих устройствах.

Экономическая правда

Канада
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Экономическая правда
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