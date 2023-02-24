США вводят пошлину в 200% на российский алюминий

Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о введении пошлин в размере 200% на импорт алюминия из России, которая является вторым в мире производителем этого металла.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

"Россия продолжает свою неоправданную, неспровоцированную, неуступчивую и бессовестную войну против Украины. Российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы России и играет важную роль в поставках России оружия и боеприпасов, используемых в войне. Кроме того, война России против Украины вызвала рост мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США", - поясняется в указе.

Согласно документу, 200%-я пошлина на алюминий и производную продукцию из России начнет действовать с 10 марта 2023 года, а через месяц - распространится на товары, изготовленные из российского алюминия в третьих странах.

Как сообщал Bloomberg, такие высокие тарифы фактически положат конец американскому импорту металла из России - второго по величине производителя алюминия в мире. Хотя импорт из России традиционно составлял 10% от общего объема импорта алюминия в США, согласно данным американской торговли, этот показатель снизился до чуть более 3%.

Кроме алюминия, в рамках новых санкций президент США повысил тарифы на большинство других металлов и металлопродукции до 70%, а также повысил тарифы на некоторые российские товары до 35%.

"Эти меры направлены против ключевых российских товаров, которые приносят доход Кремлю, одновременно уменьшая зависимость США от России", - прокомментировали в Государственном департаменте США.