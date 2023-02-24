США, вероятно, ограничат уровень производства южнокорейских чипов в Китае

Соединенные Штаты, вероятно, ограничат уровень передовых полупроводников, производимых южнокорейскими компаниями в Китае.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В октябре южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix, ведущие мировые производители микросхем памяти, получили годовую отсрочку от американских экспортных ограничений, направленных на то, чтобы сорвать технологические амбиции Пекина и заблокировать его военные достижения.

"Скорее всего, это будет ограничение на уровне, до которого они могут расти в Китае", - сказал Алан Эстевез, заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности, когда его спросили, что произойдет после окончания срока действия разрешения.

"Мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что мы не нанесем ущерб компаниям наших союзников. В то же время, мы собираемся препятствовать Китаю создавать возможности, которые будут угрожать нам коллективно", - сказал он.

Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу заявило, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами не было никаких конкретных обсуждений по установлению верхнего лимита на уровне технологий.

Samsung Electronics не предоставила комментариев. В SK Hynix не смогли сразу же предоставить комментарий.