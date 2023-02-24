Украине удалось диверсифицировать поставки и накопить ресурсы к зиме, несмотря на войну - Шмыгаль

Несмотря на полномасштабное российское вторжение, Украине удалось преодолеть топливный кризис и накопить достаточно ресурсов для прохождения зимы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

"Наш энергетический фронт. Кибератаки с первого дня вторжения. Обстрелы с первого дня вторжения. Оккупация наших энергообъектов. Удары по нефтебазам. Удары по ТЭЦ, ГЭС, по подстанциям, по газовой инфраструктуре. Мы преодолели топливный кризис весной. Вместе с бизнесом мы диверсифицировали поставки и убрали дефицит", – вспоминает глава правительства.

Также он добавил, что удалось накопить достаточно ресурсов для прохождения этой зимы, а именно газа и угля.

"Несмотря на сотни ракет и дронов, несмотря на весь российский террор, наша энергосистема работает. Стабильная частота 50 Гц. Дефицита электроэнергии нет", - подчеркнул глава Кабмина.

"Мы выстояли. Мы прошли эту зиму и начинаем подготовку к следующей", - резюмировал Шмыгаль.

Экономическая правда