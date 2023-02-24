Убытки телеком-отрасли от войны составляют более 2,5 миллиарда долларов

В результате российского вторжения, которое длится год, телеком-отрасль Украины понесла убытки более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Год назад в России был план оставить Украину полностью офлайн и без связи. Они разрушили и повредили более 3000 мобильных базовых станций, четверть всех интернет-сетей и нанесли телеком-отрасли ущерб в 2,5 млрд+ долларов", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, украинский телеком стал на военные рельсы и выстоял. Украинцы продолжают находиться в онлайне и на связи с близкими.

Напоминаем:

За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.