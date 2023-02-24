Все разделы
Укр / Рус

Убытки телеком-отрасли от войны составляют более 2,5 миллиарда долларов

Пятница, 24 февраля 2023, 15:46 - Анастасия Жарикова

В результате российского вторжения, которое длится год, телеком-отрасль Украины понесла убытки более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Год назад в России был план оставить Украину полностью офлайн и без связи. Они разрушили и повредили более 3000 мобильных базовых станций, четверть всех интернет-сетей и нанесли телеком-отрасли ущерб в 2,5 млрд+ долларов", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, украинский телеком стал на военные рельсы и выстоял. Украинцы продолжают находиться в онлайне и на связи с близкими.

Напоминаем:

За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.

Минцифра телеком война убытки
Материалы по теме
ЕС выделяет более 17 миллионов евро на цифровизацию Украины 20 февраля 2023, 15:42
ChatGPT теперь доступен в Украине - Федоров 18 февраля 2023, 10:46
Украинизация айфонов: Apple в новой iOS добавит обновление для украинской клавиатуры 17 февраля 2023, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте