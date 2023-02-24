Netflix вдвое снизил цены на подписку в более чем 30 странах
Несмотря на повышение цен в Северной Америке год назад, Netflix становится дешевле более чем в 30 странах.
Об этом пишет Engadget.
Компания снизила цены почти вдвое в некоторых странах Ближнего Востока (Йемен, Иордания, Ливия и Иран), Африки (Кения), Европы (Хорватия, Словения и Болгария), Латинской Америки (Никарагуа, Эквадор и Венесуэла) и Азии (Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины).
Хотя периодическое повышение цен стало регулярным явлением для Netflix, в октябре прошлого года компания также ввела более дешевый план с поддержкой рекламы в 12 странах.
Снижение цен на подписку произошло из-за недавнего повышения цен на несколько других потоковых сервисов (в частности Disney+, Hulu и Sling TV)
"Это однозначно противоречит последним тенденциям не только для Netflix, но и для более широкой индустрии потоковой передачи. Некоторые из этих сокращений в процентах существенны", - рассказал The Wall Street Journal аналитик из медиа и развлечений UBS Group AG.
В отчете о доходах Netflix в январе один из генеральных директоров Грег Питерс сказал, что компания хочет найти сферы, где она может поднять цены, помогая финансировать новые инвестиции в контент.
Региональное повышение цен позволяет Netflix добавить подписчиков на глобальные рынки, где его доля может быть выше.
Но тот факт, что конкурирующие сервисы, в том числе Disney+, HBO Max и Paramount+, расширяются по всему миру, вероятно, повлияло на решение снизить цены.
Netflix все еще вводит новую ежемесячную плату для людей, предоставляющих свои учетные данные вне своего дома. После опробования программы в Латинской Америке компания развернула платный обмен учетными записями в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.
Новая плата стоит 8 долларов в Канаде и Новой Зеландии, 4 евро в Португалии и 6 евро в Испании. Ожидается, что она появится в США в начале этого года.