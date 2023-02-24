Столичные заведения потеряли 15% посетителей: как за год изменилась ситуация в областях Украины

Количество транзакций в киевских заведениях питания в феврале упало на 15% в течение 13-19 февраля по сравнению с соответствующей неделей прошлого года до полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации заведений Poster.

Зато февральский трафик во Львове вырос на 25% за этот год. Несмотря на большую войну увеличить трафик в феврале смогли и почти во всех областях на западе и центре страны: в Закарпатской области количество транзакций в работающих заведениях выросло на 17%, в Кировоградской - на 16%, Черновицкой на 14%.

Ожидаемо, сложнее всего приходится заведениям на севере, юге и востоке страны. Так, в Херсонской области количество транзакций все еще на 62% ниже прошлогоднего, в Харьковской - на 45%, в Запорожской и Донецкой - на 30%, в Луганской - на 24%.

В исследовании сравнивается количество транзакций в заведениях общественного питания 14-20 февраля 2022 года с количеством транзакций 13-19 февраля 2023 года. Исследование основывается на данных продаж более 6 тысяч заведений общественного питания, которые пользуются системой Poster.