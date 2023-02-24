Генерации в энергосистеме достаточно, однако обстрелы обесточили 15 тысяч потребителей – Минэнерго

В пятницу, 24 февраля, как и накануне, объема мощности генерации достаточно для полного обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии со значительным резервом", - говорится в сообщении.

Однако вражеские обстрелы в Херсонской и Харьковской областях в последние сутки дополнительно обесточили около 15 тысяч потребителей.

Кроме того, сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона.

"В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления работы", - добавили в министерстве.

Экономическая правда