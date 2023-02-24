Генерации в энергосистеме достаточно, однако обстрелы обесточили 15 тысяч потребителей – Минэнерго
Пятница, 24 февраля 2023, 11:19 -
В пятницу, 24 февраля, как и накануне, объема мощности генерации достаточно для полного обеспечения потребностей потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"По-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии со значительным резервом", - говорится в сообщении.
Однако вражеские обстрелы в Херсонской и Харьковской областях в последние сутки дополнительно обесточили около 15 тысяч потребителей.
Кроме того, сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона.
"В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть. Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления работы", - добавили в министерстве.
Экономическая правда