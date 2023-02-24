Нефть растет из-за возможного сокращения экспорта из России

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Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 24 февраля, поскольку перспектива понижения экспорта из России компенсировала рост запасов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на нефть Brent выросли на 66 центов, или 0,8%, до 82,87 долл. за баррель до 07:15 GMT. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 62 цента, или на 0,8%, до 76,01 доллара. Предыдущую сессию контрольные показатели поднялись примерно на 2% из-за планов России сократить экспорт нефти из своих западных портов до 25% в марте, что превысило объявленное сокращение производства на 500 тыс. баррелей в день. Что повлияло на цены

"Выше, чем ожидалось, запасы сырой нефти в США продолжают ухудшать перспективы спроса на нефть, но ожидания по снижению добычи в России оказывают компенсирующее влияние", — комментирует рыночный стратег IG Еп Джун Ронг.

Запасы в США достигли самого высокого уровня с мая 2021 года.

Согласно данным Управления энергетической информации США, запасы нефти в США за неделю до 17 февраля выросли на 7,6 миллиона баррелей до примерно 479 миллионов баррелей.

В течение недели цены на нефть несколько ниже после падения примерно на 4% предыдущей недели, вызванной также беспокойством по поводу повышения процентных ставок, которое может укрепить доллар и сдержать спрос на топливо.

"В конце недели мы будем сосредоточиваться на том, что произойдет со следующим отчетом об инфляции, будет ли рынок еще больше ужесточаться со стороны ФРС", — сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Экономическая правда