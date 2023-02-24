Украина хочет отказаться от импорта газа в этом году - Нафтогаз

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов стремится в этом году избежать импорта газа благодаря внутренней добыче.

Об этом Чернышов рассказал в интервью Bloomberg.

Такой план требует от "Нафтогаза" увеличить добычу на 8%, а от частных компаний - на 16% в этом году, несмотря на запрет экспорта топлива. План также не предусматривает никаких территориальных потерь или разрушения газодобывающих мощностей, которые могли бы представлять риск для газовой автономности.

Попытка избежать импорт газа, если успешна, станет первым таким случаем в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году.

В конце прошлого года Международный валютный фонд подсчитал, что в 2023 году Украине нужно будет покупать 5 млрд кубов газа - Нафтогаз ожидает столько же по наихудшему сценарию, отметил Чернышов.

В последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировала, чтобы помочь вырабатывать электроэнергию после российских авиаударов по энергетической системе.

По словам Чернышова, с конца октября компания купила около половины из 2 миллиардов кубометров топлива, которые планировала закупить, благодаря усилиям газодобывающих компаний, направленных на сохранение объемов добычи, и дисциплинированности домохозяйств.