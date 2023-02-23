УЗ снизила перевозки зерна в порты из-за саботажа РФ "зернового коридора"

Ежесуточный объем экспортных перевозок зерна по железной дороге за последнюю неделю снизился в среднем на 2-3 тыс тонн в сутки из-за искусственных задержек в оформлении судов представителями РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на совещании с участниками рынка в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, ежесуточный объем экспортных перевозок снизился до 108 тыс тонн в сутки.

"Если сравнивать текущие среднесуточные показатели с показателями недельной давности, то можно констатировать незначительное уменьшение среднесуточного объема перевозки зерна в экспортном направлении: сегодня мы везем в среднем 108 тыс тонн в сутки, тогда как неделю назад - 110 тыс тонн, главным образом, из-за снижения объемов перевозок в сторону морских портов", - отметил Ткачев.

По его словам, объемы перевозки зерна в направлении сухопутных железнодорожных переходов выросли в среднем на 1 тыс тонн в сутки - почти до 34 тыс тонн/сутки.

Всего в феврале (по состоянию на 22 февраля) года УЗ уже перевезла в экспортном сообщении 2,37 млн т зерна.

Напомним: