Google начинает тестировать блокировку новостей для некоторых пользователей в Канаде

Материнская компания Google Alphabet проводит тесты блокировки доступа к новостному контенту для некоторых канадских пользователей, являющихся тестовым запуском потенциального ответа на правительственный законопроект об онлайн-новостях.

Об этом сообщает Reuters.

Закон об онлайн-новостях или законопроект C-18 Палаты общин, представленный в апреле либеральным правительством Джастина Трюдо, изложил правила, обязывающие платформы, такие как Meta Facebook и Google, заключать коммерческие соглашения и платить издателям новостей за их содержание.

"Мы кратко тестируем потенциальную реакцию продукта на законопроект C-18, влияющий на очень небольшой процент канадских пользователей. Каждый год мы проводим тысячи тестов, чтобы оценить любые потенциальные изменения в Поиске", — сказал представитель Google в заявлении, направленном Reuters.

Технологический гигант подтвердил, что ограниченные во времени тесты, влияющие на случайную выборку менее 4% пользователей в Канаде, "в разной степени ограничивают видимость канадских и международных новостей".

В прошлом году Facebook предупредил, что может заблокировать обмен новостным контентом на своей платформе в Канаде из-за беспокойства по законодательству, которое заставит цифровые платформы платить издателям новостей.

Подобный австралийский закон, вступивший в силу в марте 2021 года после переговоров с крупными технологическими компаниями, которые привели к короткому прекращению работы новостей Facebook в стране, в основном сработал, отметили в правительственном отчете.