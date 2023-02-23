Google начинает тестировать блокировку новостей для некоторых пользователей в Канаде
Материнская компания Google Alphabet проводит тесты блокировки доступа к новостному контенту для некоторых канадских пользователей, являющихся тестовым запуском потенциального ответа на правительственный законопроект об онлайн-новостях.
Об этом сообщает Reuters.
Закон об онлайн-новостях или законопроект C-18 Палаты общин, представленный в апреле либеральным правительством Джастина Трюдо, изложил правила, обязывающие платформы, такие как Meta Facebook и Google, заключать коммерческие соглашения и платить издателям новостей за их содержание.
"Мы кратко тестируем потенциальную реакцию продукта на законопроект C-18, влияющий на очень небольшой процент канадских пользователей. Каждый год мы проводим тысячи тестов, чтобы оценить любые потенциальные изменения в Поиске", — сказал представитель Google в заявлении, направленном Reuters.
Технологический гигант подтвердил, что ограниченные во времени тесты, влияющие на случайную выборку менее 4% пользователей в Канаде, "в разной степени ограничивают видимость канадских и международных новостей".
В прошлом году Facebook предупредил, что может заблокировать обмен новостным контентом на своей платформе в Канаде из-за беспокойства по законодательству, которое заставит цифровые платформы платить издателям новостей.
Подобный австралийский закон, вступивший в силу в марте 2021 года после переговоров с крупными технологическими компаниями, которые привели к короткому прекращению работы новостей Facebook в стране, в основном сработал, отметили в правительственном отчете.
Канадская медиа-индустрия давит на Facebook и требует от правительства усилить регулирование технологических компаний, чтобы позволить отрасли возместить финансовые потери, которые она понесла за годы, когда Facebook и Google стабильно завоевывали большую долю рынка рекламы.
Агентство отмечает, что с 2008 года в Канаде закрылось более 450 информационных агентств, включая 64 закрытия за последние два года.