Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России - Шмыгаль

Украина призывает партнеров усилить санкции против России, в частности, в части атомного и алмазного секторов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, общаясь с иностранными журналистами.

Портфель заграничных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно из-за санкций дать сигнал России, что это недопустимо", - подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства подчеркнул важность санкционирования физических лиц, в том числе руководителей Росатома и всех предприятий ядерной отрасли России.

Вторым шагом он назвал непосредственное санкционирование самих предприятий и контрактов, в частности, с европейскими странами.

Еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий санкционный пакет – алмазная индустрия.

Экономическая правда