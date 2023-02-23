Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России - Шмыгаль
Украина призывает партнеров усилить санкции против России, в частности, в части атомного и алмазного секторов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, общаясь с иностранными журналистами.
Портфель заграничных заказов компании "Росатом" составляет 200 млрд долларов. Учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж, важно из-за санкций дать сигнал России, что это недопустимо", - подчеркнул Шмыгаль.
Также глава правительства подчеркнул важность санкционирования физических лиц, в том числе руководителей Росатома и всех предприятий ядерной отрасли России.
Вторым шагом он назвал непосредственное санкционирование самих предприятий и контрактов, в частности, с европейскими странами.
Еще один из секторов, который Украина хотела бы включить в следующий санкционный пакет – алмазная индустрия.
Экономическая правда