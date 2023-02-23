Ирак разрешит торговлю с Китаем в юанях

Цетробальный банк Ирака заявил в среду, что планирует впервые разрешить расчеты за торговлю с Китаем непосредственно в юанях, пытаясь улучшить доступ к иностранной валюте.

Об этом пишет Reuters.

"Впервые импорт из Китая будет финансироваться в юанях, поскольку ранее иракский импорт из Китая оплачивался только в долларах США", - заявил в среду агентству Reuters экономический советник правительства Мудхир Салих.

"Этот шаг является последним признаком растущей роли юаня на международной арене, поскольку Китай постепенно открывает свои финансовые рынки, а некоторые страны стремятся диверсифицировать свои валютные риски", - пишет Reuters.

Центральный банк Ирака планирует, в рамках своего плана, увеличить балансы иракских банков, которые имеют счета в китайских банках в юанях.

Экономическая правда