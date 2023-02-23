Кризис стоимости жизни: Еврозона зафиксировала рекордную базовую инфляцию

Базовая инфляция в еврозоне достигла рекорда в январе, что добавляет уверенности в планах Европейского центробанка повысить процентные ставки еще на полпункта в марте.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пересмотренные данные Евростата.

Темпы роста базовых цен достигли 5,3%, что превышает предыдущую оценку в 5,2%. Общий показатель инфляции, который включает в себя цены на продукты питания и электроэнергию, также вырос на 0,1 процентного пункта до 8,6% после того, как показатель в Германии оказался выше предыдущей оценки агентства.

Такие результаты базовой инфляции еще больше будут побуждать ЕЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики в рамках удержания фундаментального ценового давления даже тогда, когда общий показатель выравнивается.

Опросы, свидетельствующие об экономической устойчивости региона, так же учитываются как основания для дальнейшего повышения ставок.

Чиновники ЕЦБ во главе с президентом Кристин Лагард заявили на своей последней встрече, что намерены повысить депозитную ставку до 3% с 2,5% на заседании 16 марта.

После жестких заявлений члена Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель на прошлой неделе рынки усилили свои ожидания по ужесточению монетарной политики, и сейчас прогнозируют пик цикла изменения ставок ЕЦБ на уровне около 3,75%.