Курс валют на 23 февраля: гривня сохраняет позиции по отношению к доллару и евро
Четверг, 23 февраля 2023, 12:24 -
В четверг, 23 февраля, курсы доллара и евро стабильны на "черном рынке", в банках валюта подешевела.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,59 - 39,71 грн. В среду, 22 февраля, курс колебался между 39,54 – 39,71.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,70 - 41,97 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,68 – 41,98 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,4 – 39,9 грн (курс на 22 февраля – 39,5 – 39,95 грн);
- Евро – 41,5 – 42,5 грн (курс на 22 февраля – 41,6 – 42,39 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,0 – 39,5 грн;
- Ощадбанк – 39,35 – 40,2 грн;
- Укрэксимбанк – 39,45 – 39,95 грн;
- Райффайзен – 39,1 – 39,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.