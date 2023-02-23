Курс валют на 23 февраля: гривня сохраняет позиции по отношению к доллару и евро

В четверг, 23 февраля, курсы доллара и евро стабильны на "черном рынке", в банках валюта подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,59 - 39,71 грн. В среду, 22 февраля, курс колебался между 39,54 – 39,71.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,70 - 41,97 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,68 – 41,98 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,4 – 39,9 грн (курс на 22 февраля – 39,5 – 39,95 грн);

Евро – 41,5 – 42,5 грн (курс на 22 февраля – 41,6 – 42,39 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,0 – 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,35 – 40,2 грн;

Укрэксимбанк – 39,45 – 39,95 грн;

Райффайзен – 39,1 – 39,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.