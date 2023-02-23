В энергосистеме нет ограничений, несмотря на похолодание – Минэнерго

В четверг, 23 февраля, энергосистема будет работать без ограничений для потребителей, генерации хватает.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии, а также значительный резерв.

В ведомстве добавили, что за последние сутки в результате постоянных вражеских обстрелов возросло количество обесточенных потребителей в Харьковской и Запорожской областях.

В то же время в Донецкой области электроснабжение обновили почти 18 тысячам абонентов.

Экономическая правда