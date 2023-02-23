Суд отказал ряду компаний в исках против Приватбанка по национализации

Хозсуд г. Киева оставил без рассмотрения иски компаний J.P. Morgan и Pala Assets против Приватбанка о признании недействительным договора о приобретении акций, заключенного в процессе национализации 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Так, суд оставил без рассмотрения иски компаний J.P. Morgan и Pala Assets против ПриватБанка. Как отмечают в банке, бенефициаром Pala Assets является гражданин РФ.

Компании присоединились к судебному процессу, инициированному Shakoor Capital, но суд по ходатайству ПриватБанка прекратил рассмотрение их требований о признании недействительным договора о приобретении акций, заключенного в процессе национализации между ПриватБанком и UK SPV в декабре 2016 года.

Кроме J.P. Morgan Securities и Pala Assets, к иску Shakoor Capital впоследствии присоединились компании UBS AG и украинский ФЛП Сазонов Д.В. Последнему суд также отказал в рассмотрении ходатайства об истребовании у Банка Англии документов, связанных с национализацией ПриватБанка.

Отмечается, что на следующем судебном заседании 8 марта суд перейдет к рассмотрению ходатайства ПриватБанка об оставлении без рассмотрения иска UBS AG из-за невыполнения последним процессуальной обязанности, установленной судом.





