Нефть растет в ожидании данных о запасах

Цены на нефть резко выросли в четверг, 23 февраля, поскольку участники рынка переоценили перспективы спроса и предложения – инвесторы на энергетических рынках взвешивают перспективы возобновления спроса в Китае против низкого потребления в США и других странах с развитой экономикой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Haitong Futures.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 41 цент, или на 0,5%, до 81,01 долл. за баррель до 07:54 GMT.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 38 центов, также на 0,5%, до 74,33 долл. за баррель.

Отмечается, что оба контрольных показателя потеряли более 2 долларов в предыдущий торговый день из-за ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок.

Что повлияло на цены