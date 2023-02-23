Нефть растет в ожидании данных о запасах
Цены на нефть резко выросли в четверг, 23 февраля, поскольку участники рынка переоценили перспективы спроса и предложения – инвесторы на энергетических рынках взвешивают перспективы возобновления спроса в Китае против низкого потребления в США и других странах с развитой экономикой.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Haitong Futures.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 41 цент, или на 0,5%, до 81,01 долл. за баррель до 07:54 GMT.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 38 центов, также на 0,5%, до 74,33 долл. за баррель.
Отмечается, что оба контрольных показателя потеряли более 2 долларов в предыдущий торговый день из-за ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок.
Что повлияло на цены
Протоколы последнего заседания Федерального резерва США в среду показали, что большинство официальных лиц ФРС согласились с тем, что риски высокой инфляции остаются ключевым фактором формирования денежно-кредитной политики и требуют дальнейшего повышения ставок, пока она не будет контролирована.
Оказывая некоторую поддержку ценам на нефть, Россия планирует сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, превысив объявленное сокращение производства на 500 тыс. баррелей в день.
Индекс доллара снизился на 0,1% до 104,39 в четверг, сделав нефть немного дешевле для владеющих другими валютами.
Однако рост цен на нефть был ограничен признаками дальнейшего увеличения запасов сырой нефти.
Запасы сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, сообщают источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти. С середины декабря запасы нефти в США росли еженедельно, вызывая обеспокоенность спросом.
Экономическая правда