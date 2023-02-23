Россияне нанесли почти 1,9 триллиона убытков окружающей среде Украины

За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба Минприроды.

"За год полномасштабной войны мы со специалистами Госэкоинспекции уже задокументировали более 2300 преступлений против природы. Размер ущерба достигает почти 1,9 триллиона гривен", - рассказал он. "Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении".

Сейчас, рассказал Стрелец, под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедников.

Около 600 видов фауны и 750 видов флоры оказались под угрозой уничтожения - в частности, краснокнижные виды. Уже зафиксировано около тысячи случаев смерти дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции.

Кроме того, в зоне боевых действий находится наиболее промышленно развитая часть Украины. Оккупировано 132 месторождения полезных ископаемых, а убытки отрасли за год достигают 7,76 трлн гривен.

Своими действиями Россия способствует и усилению климатического кризиса, ведь вызывает дополнительные прямые выбросы углерода в атмосферу в объеме около 33 млн тонн. Только от пожаров в лесах, на сельскохозяйственных и других объектах во время боевых действий в атмосферу попало более 23 млн тонн парниковых газов.