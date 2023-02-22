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Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях"

Среда, 22 февраля 2023, 19:05 - Анастасия Жарикова

Укртрансбезопасность открыла доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях" для правоохранителей - это должно улучшить эффективность борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Уже в ближайшие 10 дней детективы Государственного бюро расследований, Служба безопасности Украины, Национальная полиция и другие правоохранительные органы получат доступ.

"Это решение является частью работы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в рамках борьбы с коррупцией через систему "Шлях" и улучшения эффективности сотрудничества с правоохранительными органами", - пояснили в министерстве.

До этого Укртрансбезопасность предоставляла информацию о заявках исключительно по запросу от правоохранительных органов. В частности, с апреля 2022 года Укртрансбезопасность получила и предоставила информацию о 218 запросах относительно граждан призывного возраста.

"В таких условиях данные могли обрабатываться в течение нескольких дней. Открытие доступа для правоохранителей позволит обрабатывать данные в считанные минуты", - добавили в Мининфраструктуры.

Лицензированные перевозчики, органы власти разных уровней могут подать заявки на право пересечения государственной границы Украины через систему "Шлях" начиная с марта 2022 года. Речь идет о возможности выезда водителей грузовиков и волонтеров призывного возраста.

Экономическая правда

транспорт Мининфраструктуры инфрастуктура
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