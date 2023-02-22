УЗ назначила в Черкасской области ряд новых поездов пригородного сообщения

"Укрзализныця" объявила о ряде новых поездов пригородного сообщения в Черкасской области с 28 февраля, также еще один поезд появится на маршруте Черкассы - Кропивницкий.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, на маршруте Черкассы - Знаменка появится новый поезд №6553/6554: отправление из Черкасс в 19:45, им. Тараса Шевченко 20:29-20:40, прибытие в Знаменку в 23:07. На станции им. Тараса Шевченко согласована пересадка на поезд №6507 Знаменка - Мироновка.

На маршруте Черкассы - Кропивницкий появится еще один новый поезд - №6551/6552/6335. Отправление из Черкасс в 08:20, им. Тараса Шевченко 09:08-09:10, прибытие в Кропивницкий в 13:40.

"Обратно поезд отправится под номером 6336 и будет следовать по маршруту Кропивницкий - Знаменка. Отправление из Кропивницкого в 13:55, прибытие в Знаменку в 15:15", - заявили в компании.

В то же время на маршруте Цветково - Знаменка произойдут следующие изменения:

Пригородные поезда №6510, 6504 Цветково - Знаменка изменят маршрут на Мироновка - Черкассы. Отправление из Мироновки в 04:02, 15:45, прибытие в Черкассы в 07:55, 19:26 соответственно.

Пригородные поезда №6503, 6507 Знаменка - Цветково будут заканчивать свое путешествие на станции Мироновка. Отправление из Знаменки останется без изменений, прибытие в Мироновку в 15:25 и 23:15 соответственно.

В УЗ добавили, что с 20 февраля ускорен поезд №6355 Черкассы - Умань на 30 минут: теперь отправление из Черкасс в 07:10 вместо 06:40.