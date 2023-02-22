Нацбанк возобновил работу интернет-магазина коллекционных монет
С 22 февраля Нацбанк возобновляет работу собственного интернет-магазина нумизматической продукции - пока он будет работать в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Интернет-магазин доступен по ссылке.
"В течение месяца специалисты Национального банка будут отслеживать работу интернет-магазина, чтобы оценить его функциональность во время реальных нагрузок, и дополнительно анализировать возможности улучшения его работы.
В случае необходимости работа ресурса будет корректироваться. По итогам тестового периода интернет-магазин заработает на полную мощность. Ассортимент и количество нумизматической продукции, доступной в интернет-магазине, будет постепенно дополняться и расширяться, в том числе за счет новых выпусков нумизматической продукции", - пояснили в НБУ.
Чтобы оформить покупку, клиенту нужно прежде всего зарегистрироваться, затем - выбрать продукцию и оплатить заказ исключительно в безналичной форме платежной картой НПС "ПРОСТІР", Visa или MasterCard, добавили в Нацбанке.
Доставку заказов по всей территории Украины осуществляют две почтовые (логистические) компании - ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта".
"На период действия военного положения и до принятия отдельного решения Нацбанка выдача заказов в пункте самовывоза интернет-магазина (по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А) не будет осуществляться", - говорится в сообщении.
Экономическая правда