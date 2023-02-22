Китай призвал государственные компании отказаться от услуг аудиторов "Большой четверки" - СМИ
Власти Китая государственные компании постепенно прекратят пользоваться услугами четырех крупнейших международных консалтинговых фирм – Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) и KPMG – что свидетельствует о беспокойстве по безопасности данных.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пекин обеспокоен безопасностью данных даже после достижения знакового соглашения о разрешении США на аудиторские проверки сотен китайских фирм, зарегистрированных в Нью-Йорке.
Источники издания рассказали, что Министерство финансов Китая является одним из правительственных учреждений, предоставивших так называемые указания некоторым государственным предприятиям еще в прошлом месяце, призывая их прекратить сроки действия контрактов с аудиторскими фирмами Большой четверки.
И хотя оффшорные дочерние компании все еще могут использовать американские аудиторы, материнские фирмы были призваны нанимать местных китайских или гонконгских аудиторов.
Таким образом, Китай стремится обуздать влияние связанных с США глобальных аудиторских фирм и обеспечить безопасность данных страны, а также поддержать местную бухгалтерскую индустрию, объясняют собеседники агентства.
Конечный срок для внесения изменений не установлен и замены могут происходить постепенно по мере истечения срока действия контрактов.
Министерство финансов Китая и представители китайских офисов PricewaterhouseCoopers LLP, Ernst & Young, KPMG и Deloitte&Touche LLP не ответили на запросы о комментариях.
Экономическая правда