Индия во время председательства в G20 не хочет обсуждать дополнительные санкции против РФ – СМИ

Индия не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции против России за ее вторжение в Украину во время годового председательства Нью-Дели в блоке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 6 высокопоставленных индийских чиновников.

В кулуарах встречи G20 в Индии финансовые лидеры стран "Большой семерки" (G7) встретятся 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения, чтобы обсудить меры против России, заявил во вторник министр финансов Японии.

Чиновники, которые принимают непосредственное участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20 на этой неделе, заявили, что экономические последствия войны будут обсуждаться, но Индия не хочет рассматривать дополнительные меры против России.

"Индия не стремится обсуждать или поддерживать любые дополнительные санкции против России во время G20", - сказал один из чиновников.

"Существующие санкции против России имеют негативное влияние на мир", - утверждает он.

Другой чиновник заявил, что санкции не являются вопросом G20. "G20 - это экономический форум для обсуждения вопросов роста", - утверждает чиновник.