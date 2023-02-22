Индия во время председательства в G20 не хочет обсуждать дополнительные санкции против РФ – СМИ
Индия не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции против России за ее вторжение в Украину во время годового председательства Нью-Дели в блоке.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на 6 высокопоставленных индийских чиновников.
В кулуарах встречи G20 в Индии финансовые лидеры стран "Большой семерки" (G7) встретятся 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения, чтобы обсудить меры против России, заявил во вторник министр финансов Японии.
Чиновники, которые принимают непосредственное участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20 на этой неделе, заявили, что экономические последствия войны будут обсуждаться, но Индия не хочет рассматривать дополнительные меры против России.
"Индия не стремится обсуждать или поддерживать любые дополнительные санкции против России во время G20", - сказал один из чиновников.
"Существующие санкции против России имеют негативное влияние на мир", - утверждает он.
Другой чиновник заявил, что санкции не являются вопросом G20. "G20 - это экономический форум для обсуждения вопросов роста", - утверждает чиновник.
Представители индийского правительства, а также министерств финансов и иностранных дел не сразу ответили на запросы о комментариях.
"В среду, в первый день встреч по подготовке коммюнике G20, чиновники пытались найти приемлемое слово для описания российско-украинского конфликта, сообщили делегаты по меньшей мере семи стран, присутствующих на встречах.
Индия пыталась сформировать консенсус относительно слов, называя его "кризисом" или "вызовом" вместо "войны", но дискуссии завершились без принятия решения.
Эти дискуссии были перенесены на четверг, когда в них примет участие министр финансов США Джанет Йеллен", - пишет агентство со ссылкой на источники.
Министр иностранных дел Индии ранее заявил, что война непропорционально ударила по бедным странам, повысив цены на топливо и продукты питания.
Соседи Индии - Шри-Ланка, Пакистан и Бангладеш - в последние месяцы обратились за кредитами в Международный валютный фонд, чтобы преодолеть экономические трудности, вызванные пандемией и войной.
Экономическая правда