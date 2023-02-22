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Зеленский подписал законы об освобождении коптеров и тепловизоров от пошлины и НДС

Среда, 22 февраля 2023, 15:06 - Анастасия Жарикова

Президент Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость тепловизоров, раций, коптеров и приборов ночного видения.

Об этом говорится в карточках законопроектов на сайте Верховной Рады.

Парламент принял законопроекты № 8360 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" и 8 361-д"О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввоза на таможенную территорию Украины беспилотных аппаратов и других товаров" 6 февраля.

Также в законах предусмотрена возможность получать эти товары в экспресс-отправлениях.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании во вторник, 14 февраля, одобрил fast-track для дронов - для их ввоза больше не требуется никаких документов от службы экспертного контроля или других органов.

ПДВ пошлина закон Зеленский
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