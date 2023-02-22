Ведущие бренды уходят из РФ, но их товары остаются легкодоступными – Reuters

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Грузовики с Coca Cola пересекают границу с РФ, туристы возвращаются из-за границы с последними моделями одежды от Zara, а местные онлайн-маркеты скупают мебельные запасы IKEA. Западные бренды, возможно, и покинули Россию, но их товары - нет. Об этом пишет Reuters. "Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей минимальное, хотя сроки доставки могут быть длиннее, а некоторые товары дороже. Основное изменение коснулось маршрутов поставок, но товары остаются доступными как онлайн, так и в магазинах. Покупателям просто нужно знать, где искать", - отмечает агентство. Подавляющее большинство товаров, о которых идет речь, не подпадает под санкции, и эти трансграничные поставки являются легальными. "И Москва с радостью их пропускает, независимо от того, каким маршрутом они идут", - добавляет Reuters. Постоянная доступность брендов свидетельствует о вызове, с которым сталкиваются компании при выходе с рынка, контролируя цепи поставок. Так, компания Inditex, владелец Zara, закрыла 502 российских магазина после того, как РФ ввела войска в Украину, а затем продала их компании Daher Group, базирующейся в ОАЭ.

Как показал обзор Reuters шести крупнейших онлайн-маркетплейсов и разговоры с десятком покупателей и продавцов, сейчас они выживают благодаря мелкому импорту и онлайн-продавцам.

В то же время, в то время как большинство западных брендов, которые прекратили свою деятельность в России, также вышли из Беларуси, Inditex этого не сделал. Компания не ответила на вопрос об этом.

Динамика курса валют частично вызвала семикратное увеличение поставок из Турции через CDEK Forward, сервис доставки с иностранных сайтов электронной коммерции, сообщила Reuters директор по маркетингу Динара Исмаилова.

"Как только бренды заявили, что уходят, началась какая-то паника, и количество объемов и заказов резко возросло", - сказала Исмаилова.

В прошлом году оборот CDEK Forward, занимающейся небольшими частными поставками, удвоился в денежном выражении, причем 80% из них приходится на одежду, а товарооборот утроился.

"Это можно сравнить с тем, если бы вы лично пошли в магазин Zara в Нью-Йорке, купили там что-то и отправили это своим друзьям в Москву", - пояснила Исмаилова.

Кроме этого, с разрывом цепей поставок Россия легализовала так называемый параллельный импорт, позволив розничным торговцам ввозить товары из-за рубежа без разрешения владельца торговой марки.

На сайтах электронной коммерции продается широкий ассортимент импортных товаров, и продавцы часто рекламируют, что они привозят продукцию из-за рубежа.

Лидер рынка Wildberries продает старые запасы брендов Inditex и имеет почти 17 000 товаров в своем каталоге Zara. Источник, близкий к Inditex, сообщил, что это были остатки товаров, которые были в России, когда компания приостановила там свою деятельность, добавляет Reuters.

Wildberries не ответила на запрос о комментарии.

Одним из распространенных западных продуктов, является Coca-Cola, которую часто рекламируют как импортную, чтобы покупатели знали, что это настоящая продукция.

"Хотя в прошлом году Coca-Cola прекратила производство и продажу напитков в России, другие компании импортировали их, причем на этикетках банок и бутылок указывалось, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Одной из особенностей такой ситуации является то, что цены на них разнятся. В одном из московских супермаркетов три банки напитка продавались по трем разным ценам, импортированные из Дании, Польши и Великобритании соответственно", - говорится в материале.

"Быстро были установлены контакты и подписаны новые контракты с новыми партнерами, запущены новые денежные потоки и логистические цепочки поставок с турецкими, польскими и казахскими компаниями", - сказал представитель крупной розничной сети на условиях анонимности.

Кроме этого, "дружественные" страны увеличили экспорт в Россию. Так, торговля между Китаем и Россией в прошлом году достигла рекордных 1,28 трлн юаней ($186 млрд), а экспорт Турции в Россию вырос на 61,8% - до $9,34 млрд.

При этом экспорт Казахстана вырос на 25,1 % до $8,78 млрд.

Экономическая правда