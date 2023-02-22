Курс валют на 22 февраля: гривня укрепилась по отношению к валюте в банках
Среда, 22 февраля 2023, 11:24 -
В среду, 22 февраля, курсы доллара и евро стабильны на черном рынке, в банках валюта подешевела.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,5 - 39,74 грн. Во вторник, 21 февраля, курс колебался между 39,5 – 39,72.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,81 - 42,05 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,83 – 42,09 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,4 – 39,9 грн (курс на 21 февраля – 39,5 – 39,95 грн);
- Евро – 41,6 – 42,39 грн (курс на 21 февраля – 41,7 – 42,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 38,95 – 39,45 грн;
- Ощадбанк – 39,5 – 40,3 грн;
- Укрэксимбанк – 39,4 – 39,9 грн;
- Райффайзен – 39,1 – 39,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.