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Курс валют на 22 февраля: гривня укрепилась по отношению к валюте в банках

Среда, 22 февраля 2023, 11:24 - Анастасия Жарикова

В среду, 22 февраля, курсы доллара и евро стабильны на черном рынке, в банках валюта подешевела.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,5 - 39,74 грн. Во вторник, 21 февраля, курс колебался между 39,5 – 39,72.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 41,81 - 42,05 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,83 – 42,09 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 39,4 – 39,9 грн (курс на 21 февраля – 39,5 – 39,95 грн);
  • Евро – 41,6 – 42,39 грн (курс на 21 февраля – 41,7 – 42,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 38,95 – 39,45 грн;
  • Ощадбанк – 39,5 – 40,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,4 – 39,9 грн;
  • Райффайзен – 39,1 – 39,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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