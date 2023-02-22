Агентство США по международному развитию (USAID) передает "Укргаздобыче" 6 тысяч тонн метанола, который является критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что первая партия этой поставки уже поступила на склады компании.

"Мы очень ценим поддержку международных партнеров в это сложное для Украины время. С началом полномасштабной войны в Украине возник дефицит большого количества материалов и оборудования для газодобычи.

Поэтому с прошлого года мы ведем переговоры с компаниями и организациями со всего мира о помощи с их обеспечением для сохранения стабильности производственных процессов. Представители USAID стали одними из первых, кто откликнулся на наш запрос, и мы благодарны им за это", - заявил вр.и.о генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

В компании заявили, что с начала полномасштабной войны "Укргаздобыча" полностью перешла на закупку метанола у европейских поставщиков.

"Помощь от USAID позволит создать дополнительный резерв стратегических запасов и обеспечить бесперебойный производственный процесс до конца отопительного сезона", - говорится в сообщении.