Дефицита в энергосистеме нет, но в некоторых областях перебои из-за непогоды - Укрэнерго

В среду, 22 февраля, потребление электроэнергии в стране на уровне обычного рабочего дня, дефицита в системе не прогнозируется, однако в некоторых областях есть перебои с электроэнергией из-за шквального ветра.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Лимиты потребления области не получали. Однако в компании предупреждают, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" в результате предварительных ракетных ударов и атак дронами", - добавили в Укрэнерго.

Следовательно, в регионе вынужденно применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования.

Из-за сложности и масштабности повреждений восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени.