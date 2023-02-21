Всемирный Банк поможет ЕБРР финансировать гарантии для украинской торговли

Европейский банк реконструкции и развития и Агентство по гарантированию инвестиций Всемирного Банка (MIGA) договорились совместно финансировать гарантии в рамках Программы содействия торговле, первой помощь получит Украина.

Об этом сообщила пресс-служба MIGA, ЕБРР.

Стороны подписали первое знаковое соглашение о совместном финансировании, согласно которому MIGA предоставит ЕБРР гарантии финансирования торговли на сумму до 200 млн долл для покрытия части рисков ЕБРР в рамках Программы содействия торговле (TFP) банка.

Первой страной, которая получит поддержку в рамках соглашения, станет Украина.

"Эта гарантия будет иметь важное влияние, помогая нам увеличить наш бизнес в сфере торгового финансирования в Украине, что является одним из наших стратегических приоритетов в работе в этой стране", - сказала президент ЕБРР Одили Рено-Бассо.

Отмечается, что из-за полномасштабной войны иностранные коммерческие банки перестали брать на себя прямые риски по украинским операциям по торговому финансированию. Чтобы решить эту проблему, программа ЕБРР расширила свои возможности для украинских банков.

С февраля 2022 года в рамках TFP было поддержано торговых операций на более 400 млн евро. Речь идет о товарах, которые являются определяющими для украинской экономики и для решения проблем продовольственной безопасности.