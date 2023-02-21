"С людьми надо прощаться по-человечески": Гетманцев о своей благодарности Игорю Абрамовичу

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, за что он благодарил бывшего депутата "ОПЗЖ", который в начале февраля сложил мандат.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"То, что вы говорите - почему уехал (Игорь Абрамович находился в Монако во время войны - ЭП), почему был в партии, - это вопрос к Абрамовичу. Я давал характеристику профессиональным способностям.

Я отметил, что много реформ не произошло бы, тех, которые мы провели через комитет, если бы его не было", - подчеркнул депутат.

"Я не видел там пророссийской риторики, абсолютно не видел. Но была риторика по реформированию страны и по поддержке того, что мы делаем". И антиофшорный закон не состоялся бы без него, и то, что мы делали реформы относительно рынка капитала, и даже "антиколомойский" закон", - отметил он.

"Поэтому я действительно благодарен ему за то, что он сделал для страны. Оценивайте, как хотите, но объективно: надо с людьми, мне кажется, по-человечески прощаться также", - добавил Гетманцев.

Он не стал объяснять, какая связь может быть между Игорем Абрамовичем и бывшим и.о. начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Сергеем Вязмикиным, которых журналисты УП показали вместе на прогулке в видеорепортаже "Батальон "Монако".

Также Гетманцев подверг сомнению возможное влияние на работу акцизного департамента Вязмикина.

"Ну, конспирология - это наш национальный вид спорта. Ярмоленко (глава акцизного департамента - ЭП) я знаю из прошлой жизни. Я с ним общался еще до того, как ему была предложена должность...

Эта вся конспирология, все эти системы, которые строят - кто-то что-то контролирует, кто-то чем-то занимается, - мне кажется, это не соответствует действительности абсолютно", - отметил он.

По данным ЭП, нынешний директор Департамента контроля за подакцизными товарами Александр Ярмоленко и Сергей Вязмикин работали вместе одновременно в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Справочно: 6 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Игоря Абрамовича. Абрамович в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (номер 14 в списке партии) и был членом одноименной фракции в ВР. По данным движения Честно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года нардеп пропустил все заседания Рады по которым есть данные.

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