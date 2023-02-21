В Одесской области обесточены 24 населенных пункта: причина
Вторник, 21 февраля 2023, 19:59 -
Вследствие ухудшения погодных условий в Одесской области в регионе возможны аварийные отключения, сейчас 24 населенных пункта области находятся без света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В Одесской области ухудшились погодные условия в результате чего начались аварийные отключения света", - отметили в компании. Сейчас без электроэнергии осталось 24 населенных пункта, или примерно 17 тыс. семей.
Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.
Из-за дождя и сильного ветра в Одесской области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. Компания отмечает, что сейчас 44 аварийные бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды.