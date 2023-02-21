Регулятор оштрафовал еще одно облэнерго за несоблюдение графиков

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по итогам проверки решила оштрафовать АО "Полтаваоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

На заседании во вторник НКРЭКУ рассмотрела вопрос об итогах внеплановых выездных проверок АО "Полтаваоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго".

По результатам Регулятор вынес решение применить к оператору распределения электроэнергии "Полтаваоблэнерго" штраф в размере 85 тыс. грн. за многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии потребителям.

"Волыньоблэнерго" предупредили о недопущении в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии.

"Комиссия отмечает улучшение ситуации с электроснабжением в целом по Украине из-за бездефицитного баланса в энергосистеме, который имеет место в последнее время", - добавили в НКРЭКУ.

Экономическая правда