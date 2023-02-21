Действие зернового соглашения истекает в конце марта, в Минагро ожидают его продления
Действие зернового соглашения завершается 20 марта 2023 года - в Министерстве аграрной политики и продовольствия ожидают, что оно будет продлено, переговоры продолжаются.
Об этом заявил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По его словам, Украина делает все возможное для пролонгации соглашения и проводит переговоры с партнерами - ООН и Турцией.
"Все понимают важность для мировой продовольственной безопасности работу "Зернового коридора". Мы принимаем все возможные меры для продолжения его работы. Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда заканчивается действующее зерновое соглашение, совместно с партнерами будет принято консенсусное решение о его продолжении. Переговоры продолжаются", - рассказал Высоцкий.
Относительно влияния соглашения на цену на агропродукцию для украинских фермеров, он подтвердил, что наблюдается некоторое снижение цены из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.
"Обычно все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция по снижению цены также наблюдается по пшенице, ячменю и частично масличных культур.
Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос о продлении предыдущего зернового соглашения. Надеемся, что после четкого сигнала о продолжении его работы будет четкое планирование морских отправлений и цена стабилизируется", - отметил первый заместитель министра.
По его словам, сейчас сохраняется очередь судов на прохождение Босфора из-за саботажа российских инспекторов. В среднем за сутки проходит 2,5 судна. Такая задержка вызывает дополнительные расходы для украинского АПК.
В Минагрополитики также отметили несколько критически важных вещей для украинского экспорта - расширение географии портов. В частности, речь идет о Николаевском порту. Также важным является расширение номенклатуры экспорта.
О работе зернового коридора читайте в статье: Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение
Экономическая правда