Все разделы
Укр / Рус

Действие зернового соглашения истекает в конце марта, в Минагро ожидают его продления

Вторник, 21 февраля 2023, 18:55 - Алексей Павлыш

Действие зернового соглашения завершается 20 марта 2023 года - в Министерстве аграрной политики и продовольствия ожидают, что оно будет продлено, переговоры продолжаются.

Об этом заявил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По его словам, Украина делает все возможное для пролонгации соглашения и проводит переговоры с партнерами - ООН и Турцией.

"Все понимают важность для мировой продовольственной безопасности работу "Зернового коридора". Мы принимаем все возможные меры для продолжения его работы. Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда заканчивается действующее зерновое соглашение, совместно с партнерами будет принято консенсусное решение о его продолжении. Переговоры продолжаются", - рассказал Высоцкий.

Относительно влияния соглашения на цену на агропродукцию для украинских фермеров, он подтвердил, что наблюдается некоторое снижение цены из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.

"Обычно все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция по снижению цены также наблюдается по пшенице, ячменю и частично масличных культур.

Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос о продлении предыдущего зернового соглашения. Надеемся, что после четкого сигнала о продолжении его работы будет четкое планирование морских отправлений и цена стабилизируется", - отметил первый заместитель министра.

По его словам, сейчас сохраняется очередь судов на прохождение Босфора из-за саботажа российских инспекторов. В среднем за сутки проходит 2,5 судна. Такая задержка вызывает дополнительные расходы для украинского АПК.

В Минагрополитики также отметили несколько критически важных вещей для украинского экспорта - расширение географии портов. В частности, речь идет о Николаевском порту. Также важным является расширение номенклатуры экспорта.

О работе зернового коридора читайте в статье: Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение

Экономическая правда

зепно порты Украина Минагрополитики
Материалы по теме
Зерновая инициатива: за выходные из портов отправили более 360 тысяч тонн продовольствия 20 февраля 2023, 18:58
"Зерно из Украины": еще одно судно доставит пшеницу в Кению и Эфиопию 17 февраля 2023, 14:15
Украина официально призвала ООН и Турцию повлиять на блокирование Россией "зерновой инициативы" 15 февраля 2023, 11:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте