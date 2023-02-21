Действие зернового соглашения истекает в конце марта, в Минагро ожидают его продления

Действие зернового соглашения завершается 20 марта 2023 года - в Министерстве аграрной политики и продовольствия ожидают, что оно будет продлено, переговоры продолжаются.

Об этом заявил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По его словам, Украина делает все возможное для пролонгации соглашения и проводит переговоры с партнерами - ООН и Турцией.

"Все понимают важность для мировой продовольственной безопасности работу "Зернового коридора". Мы принимаем все возможные меры для продолжения его работы. Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда заканчивается действующее зерновое соглашение, совместно с партнерами будет принято консенсусное решение о его продолжении. Переговоры продолжаются", - рассказал Высоцкий.

Относительно влияния соглашения на цену на агропродукцию для украинских фермеров, он подтвердил, что наблюдается некоторое снижение цены из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.

"Обычно все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция по снижению цены также наблюдается по пшенице, ячменю и частично масличных культур.

Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос о продлении предыдущего зернового соглашения. Надеемся, что после четкого сигнала о продолжении его работы будет четкое планирование морских отправлений и цена стабилизируется", - отметил первый заместитель министра.