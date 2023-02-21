НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны

Нацбанк обратился к Министерству финансов и руководству госбанков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

Об этом говорится в письме за подписью главы НБУ Андрея Пышного, сообщает пресс-служба НБУ.

"Государственные банки занимают существенную долю в банковской системе Украины. В период действия военного положения их бесперебойная работа имеет особое значение для экономики и безопасности государства, учитывая большое количество клиентов, разветвленную сеть отделений (около 50% всех банковских отделений) и банкоматов (65% общей банкоматной сети).

В последнее время в Нацбанк поступают жалобы от территориальных общин по сокращению присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений. Приостановление работы отдельных отделений связано как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов, учитывая снижение доходности из-за военной агрессии со стороны РФ", - заявили в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что отдельные решения банков госсектора, принятые с целью минимизации расходов, а именно по значительному сокращению сети банков и персонала, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра.

"Ведь экономическая эффективность от таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики", - считают в НБУ.

"Социально ответственный банкинг должен стать приоритетом для всех финансовых учреждений во время войны, прежде всего - для государственных банков. Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для населения сегодня является одной из стратегических задач их деятельности.