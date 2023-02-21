НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны
Нацбанк обратился к Министерству финансов и руководству госбанков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.
Об этом говорится в письме за подписью главы НБУ Андрея Пышного, сообщает пресс-служба НБУ.
"Государственные банки занимают существенную долю в банковской системе Украины. В период действия военного положения их бесперебойная работа имеет особое значение для экономики и безопасности государства, учитывая большое количество клиентов, разветвленную сеть отделений (около 50% всех банковских отделений) и банкоматов (65% общей банкоматной сети).
В последнее время в Нацбанк поступают жалобы от территориальных общин по сокращению присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений. Приостановление работы отдельных отделений связано как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов, учитывая снижение доходности из-за военной агрессии со стороны РФ", - заявили в Нацбанке.
В НБУ отмечают, что отдельные решения банков госсектора, принятые с целью минимизации расходов, а именно по значительному сокращению сети банков и персонала, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра.
"Ведь экономическая эффективность от таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики", - считают в НБУ.
"Социально ответственный банкинг должен стать приоритетом для всех финансовых учреждений во время войны, прежде всего - для государственных банков. Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для населения сегодня является одной из стратегических задач их деятельности.
Надеемся также на соответствующую реакцию других системно важных банков, ведь цель обеспечения доступности банковских услуг для широких слоев населения была определяющей и при развитии нашей общей банковской сети POWER BANKING, которая предоставляет доступ гражданам и бизнесу к банковским операциям, несмотря на последствия энерготеррора со стороны РФ", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Таким образом, Нацбанк предлагает Минфину рассмотреть возможность введения моратория на прекращение банками с госдолей в капитале деятельности отделений до завершения военного положения (если это не связано с вопросами безопасности).
"С целью поддержания экономики и обеспечения финансовой стабильности региональные сети банков государственного сектора должны обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.
Приоритетной задачей также должно оставаться скорейшее восстановление деятельности банков на освобожденных территориях, учитывая необходимость и возможность обеспечения безопасности персонала банков и их клиентов. В то же время Нацбанк поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений", - добавили в НБУ.
Напомним:
В конце декабря НБУ и системно важные банки создали общую сеть из тысячи отделений, которые будут работать при длительных отключениях света.
Национальный банк Украины обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блэкаута, и обеспечить их необходимым для такой работы.
Сообщалось, что совместная сеть отделений банков Power Banking, которая сможет предоставлять банковские услуги даже в условиях вероятного блэкаута, выросла за последний месяц более чем в 1,5 раза – до 40% от общего количества.
Экономическая правда